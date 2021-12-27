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Світ змінюється: український футболіст перейшов до бразильського клубу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Микита Синіцин Новина оновлена 27 грудня 2021, 21:00
Микита Синіцин

Бразильський клуб зробив незвичайний трансфер.

Футбольний клуб "Колатіна" із Бразилії підписав українського півзахисника Микиту Синіцина.

Про це повідомляє прес-служба бразильської команди у Twitter.

За інформацією джерела, центральний півзахисник Синіцин, який може зіграти і в центрі оборони, найближчим часом прибуде до команди. Очікується, що наш співвітчизник допоможе команді у боротьбі у Лізі Капішаба – чемпіонат з футболу у бразильському штаті Еспіріту-Санту.

До цього Синіцин грав за аматорські команди та виступав у чемпіонаті Черкаської області. Останнім місцем роботи Микити був ФК "Зоря-Академія" із Білозір'я (Черкаська область).

Примітно, що "Калатіна" також підписала новозеландського півзахисника з японським громадянством Джої Омотані.

Уболівальників заінтригував такий підхід босів команди, адже зазвичай бразильські футболісти їдуть підкорювати світ, а трансфер з України — це подія незвичайна. До слова, Синіцин став першим українцем у бразильському футболі. Додамо, що прес-служба "Колатіни" опублікувала ролик із грою українця. Під відео бразильський клуб навчив своїх уболівальників правильно вимовляти ім’я футболіста. Раніше сам клуб писав ім’я українця кирилицею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" боротиметься за юного бразильця з "Реалом".

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#Футбол #Бразилія
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