"Металлист" нацелился на очередного аргентинца

Шесть лет харьковчане не подписывали аргентинцев.

Полузащитник аргентинского "Велес Сарсфилд" Херонимо Поблете близок к переходу в "Металлист", сообщает журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в твиттере.

По данным источника, соглашение с 28-летним аргентинцем будет подписано на три с половиной года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины Поблете провел 21 матч и отличился двумя результативными передачами. Помимо "Велеса", в своей карьере Поблете выступал за "Колон", "Метц" и "Сан-Лоренцо".

Последним аргентинцем в составе харьковчан был Хуан Мануэль Торрес, контракт с командой которого завершился в июле 2015-го.

Ранее "Телеграф", подвел итоги первой части сезона в чемпионате Украины среди команд Первой лиги. Харьковский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице и имеет отличные шансы в следующем сезоне вернуться в элиту украинского футбола — УПЛ. "Металлист" — серебряный призер и шестикратный обладатель бронзовых наград чемпионата Украины.