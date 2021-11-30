"Металлист" и "Кривбасс" мчатся в элиту, "Альянс" удивляет, а "Полесье" буксует: итоги осенней части сезона в Первой лиге

Харьковчане пока не замечают соперников в чемпионате

В понедельник встречей "Оболони" и "Металлиста" (1:2) завершилась осенняя часть сезона. "Телеграф" подводит итоги первой части чемпионата и рассказывает, чего ждать дальше.

"Металлист" и "Кривбасс" — команды из другой весовой категории

Осенняя часть сезона подтвердила то, чего многие ждали еще до старта Первой лиги. "Металлист" и "Кривбасс", значительно превосходя по составу соперников, уверенно закрепились на вершине турнирной таблицы.

Перевес команды Александра Кучера и вовсе удивляет. Харьковчане в 20 играх потерпели лишь одно поражение (от "Агробизнеса" со счетом 2:1) и на данный момент опережает "Кривбасс" аж на девять очков. В свою очередь, криворожане впереди на девять пунктов от "Альянса" и "Оболони", которые еще имеют в запасе очную встречу.

Такой перевес двух грандов лишний раз подчеркивает, что клубы серьезно готовятся к УПЛ, и начинают по ходу Первой лиги комплектовать состав. "Металлист" в этом преуспел куда больше, пригласив для участия в украинской трясине и первого англичанина в отечественном футболе Кадима Харриса и уйму латиноамериканцев во главе с Матеусом Пейшоту, лучшим бомбардиром лиги (14 мячей).

Стоит также обратить внимание на общий "футбольный микроклимат" в Харькове. Если сразу после заявления бизнесмена Александра Ярославского о возрождении "Металлиста" часть аудитории воспринимала проект как политический пиар (в Харькове как раз была в разгаре кампания по выборам мэра), то теперь приутихли даже самые отъявленные скептики.

Уже месяц как мэра города выбрали, но активность старого-нового руководства клуба не иссякает. Пару недель назад, к примеру, Александр Ярославский заявил о приобретении очередного новичка — бразильского полузащитника Паулиньо. Кроме того, по информации СМИ, желто-синие просматривают как минимум 7-8 потенциальных новобранцев из Латинской Америки.

Турнирная таблица в Первой лиге

Кто еще хочет в элиту?

Уже очевидно, что тягаться с "Металлистом" и "Кривбассом" другим командам очень и очень сложно. Однако, согласно регламенту УПЛ, в нынешнем сезоне клубы Первой лиги, которые займут третьи и четвертые места получат дополнительный шанс пробиться в элиту. Для этого им нужно будет победить в переходных матчах с 13 и 14 командами "вышки".

Пока третье и четвертое место занимают "Оболонь" и "Альянс", но уверенности в том, что эти клубы горят желанием повыситься в классе, нет. Сейчас обе команды имеют не самые сильные составы, при этом не слышно, что зимой кардинальным образом что-то может измениться. Плюс выход в УПЛ накладывает на клубы дополнительные траты в лице женской команды и молодежного состава для участия в Юношеской лиге.

Кто до старта сезона громко говорил о своих амбициях пробиться в элиту, так это "Полесье". Житомирская команда в стиле "Металлиста" и "Кривбасса" начала собирать состав под УПЛ, но на деле этого пока хватает лишь для девятого места. Но, учитывая, что еще есть пропущенные игры, да и провести надо чуть ли не половину чемпионата, все может измениться очень быстро. Другие коллективы в своих нынешних реалиях про УПЛ, кажется, и не думают.

Скандал сезона

Вряд ли может произойти что-то более мощное и зажигающее, чем то, что мы увидели уже в стартовом туре. "Альянс" на своем поле принимал "Металлист" и уступил 0:2. Игру хозяева заканчивали, имея на двух игроков меньше, и пропустили второй мяч с пенальти. При этом сами при счете 0:0 удар с 11 метров не реализовали.

После игры в эфире телеканала "Футбол 3" появился президент "Альянса" Сергей Демченко, который в открытую обвинил судей в нечестной работе, а также высказал претензии сопернику. В этом же интервью Демченко сообщил, что клуб снимается с соревнований и закрывает все свои проекты, связанные с футболом.

Пару недель вся Украина следила, что же будет с командой. Поговаривали о новых инвесторах из столичного региона, возможный переезд в другой город, но по состоянию на конец ноября "Альянс" играет, остается в Сумах, а на сайте клуба из Липовой Долины по-прежнему президентом значится Сергей Демченко.

Более того, "Альянс" показывает едва ли не самый зрелищный футбол среди всех команд Первой лиги. По забитым мячам команда Юрия Ярошенко уступает только дуэту лидеров, при этом никогда не закрываясь в обороне против любого соперника. В нынешних реалиях чемпионата "Альянс" смотрится реальной третьей силой, и хорошо, что президент в то время принял решение сохранить команду.

Чего ждать дальше?

Вторая часть сезона наверняка не изменит положения первых двух команд. Зимой "Металлист" и "Кривбасс" предпримут очередные шаги, чтобы состав максимально приблизить не просто к уровню УПЛ, а к состоянию первой пятерки лидеров. Вероятно, это у обеих команд получится

Борьба за третье-четвертое места обещает быть интересной на бумаге, но важно, чтобы соперники имели мотивацию выходить в элиту. И самое главное: хочется пожелать всем участникам пережить зимнюю спячку. Не так часто в низших дивизионах все клубы возвращаются в игру после паузы. Надеемся, этот сезон станет приятным исключением.

Как ранее сообщал "Телеграф", владелец "Металлиста" Александр Ярославский выделил 163 миллиона гривен на реконструкцию инфраструктуры харьковского клуба.