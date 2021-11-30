"Металіст" та "Кривбас" мчать в еліту, "Альянс" дивує, а "Полісся" буксує: підсумки осінньої частини сезону у Першій лізі

Харків’яни поки не помічають суперників у чемпіонаті

У понеділок зустріччю "Оболоні" та "Металіста" (1:2) завершилася осіння частина сезону. "Телеграф" підбиває підсумки першої частини чемпіонату і розповідає, чого чекати далі.

"Металіст" та "Кривбас" — команди з іншої вагової категорії

Осіння частина сезону підтвердила те, чого багато хто чекав ще до старту Першої ліги. "Металіст" та "Кривбас", значно перевершуючи за складом суперників, впевнено закріпилися на вершині турнірної таблиці.

Перевага команди Олександра Кучера зовсім дивує. Харків’яни у 20 іграх зазнали лише однієї поразки ( від "Агробізнесу" з рахунком 2:1 ) і на цей час випереджають "Кривбас" аж на дев’ять очок. Своєю чергою криворіжці попереду на дев’ять пунктів від "Альянсу" та "Оболоні", які ще мають у запасі очну зустріч.

Така перевага двох грандів вкотре наголошує, що клуби серйозно готуються до УПЛ, і починають по ходу Першої ліги комплектувати склад. "Металіст" у цьому досяг успіху, запросивши для участі в українській трясовині і першого англійця у вітчизняному футболі Кадіма Харріса і безліч латиноамериканців на чолі з Матеусом Пейшоту, найкращим бомбардиром ліги (14 м’ячів).

Варто також звернути увагу на загальний "футбольний мікроклімат" у Харкові. Якщо одразу після заяви бізнесмена Олександра Ярославського про відродження "Металіста" частина аудиторії сприймала проєкт як політичний піар (у Харкові якраз була у розпалі кампанія з виборів мера), то тепер затихли навіть найзапекліші скептики.

Вже місяць як мера міста обрали, але активність старого нового керівництва клубу не вичерпується. Кілька тижнів тому, наприклад, Олександр Ярославський заявив про придбання чергового новачка бразильського півзахисника Пауліньо. Крім того, за інформацією ЗМІ, жовто-сині переглядають щонайменше 7-8 потенційних новобранців з Латинської Америки.

Турнірна таблиця у Першій лізі

Хто ще хоче до еліти?

Вже очевидно, що тягатися з "Металістом" та "Кривбасом" іншим командам дуже складно. Однак, згідно з регламентом УПЛ, цього сезону клуби Першої ліги, які займуть треті та четверті місця отримають додатковий шанс пробитися до еліти. Для цього їм потрібно буде перемогти у перехідних матчах із 13 та 14 командами "вишки".

Поки що третє та четверте місце посідають "Оболонь" та "Альянс", але впевненості в тому, що ці клуби горять бажанням підвищитися в класі, немає. Зараз обидві команди мають не найсильніші склади, при цьому не чути, що взимку кардинально щось може змінитися. Плюс вихід до УПЛ накладає на клуби додаткові витрати в особі жіночої команди та молодіжного складу для участі у Юнацькій лізі.

Хто до старту сезону голосно говорив про свої амбіції пробитися в еліту, то це Полісся. Житомирська команда у стилі "Металіста" та "Кривбасу" почала збирати склад під УПЛ, але насправді цього поки що вистачає лише для дев’ятого місця. Але, зважаючи на те, що ще є пропущені ігри, та й провести треба чи не половину чемпіонату, все може змінитися дуже швидко. Інші колективи у своїх нинішніх реаліях про УПЛ, здається, й не мріють.

Скандал сезону

Навряд чи може статися щось потужніше і запальне, ніж те, що ми побачили вже у стартовому турі. "Альянс" на своєму полі приймав "Металіст" і поступився 0:2. Гру господарі закінчували, маючи на двох гравців менше, і пропустили другий м’яч із пенальті. При цьому самі за рахунку 0:0 удару з 11 метрів не реалізували.

Після гри в ефірі телеканалу "Футбол 3" з’явився президент "Альянсу" Сергій Демченко, який відкрито звинуватив суддів у нечесній роботі, а також висловив претензії супернику. У цьому ж інтерв’ю Демченко повідомив, що клуб знімається зі змагань та закриває всі свої проєкти, пов’язані з футболом.

Кілька тижнів вся Україна стежила, що ж буде з командою. Подейкували про нових інвесторів зі столичного регіону, можливий переїзд в інше місто, але станом на кінець листопада "Альянс" грає, залишається в Сумах, а на сайті клубу з Липової Долини, як і раніше, президентом значиться Сергій Демченко.

Щобільше, "Альянс" показує чи не найвидовищніший футбол серед усіх команд Першої ліги. За забитими м’ячами команда Юрія Ярошенка поступається лише дуету лідерів, при цьому ніколи не закриваючись в обороні проти будь-якого суперника. У нинішніх реаліях чемпіонату "Альянс" виглядає реальною третьою силою, і добре, що президент на той час вирішив зберегти команду.

Чого чекати далі?

Друга частина сезону, напевно, не змінить положення перших двох команд. Взимку "Металіст" та "Кривбас" зроблять чергові кроки, щоб склад максимально наблизити не просто до рівня УПЛ, а до стану першої п’ятірки лідерів. Ймовірно, це в обох команд вийде

Боротьба за третє-четверте місця обіцяє бути цікавою на папері, але важливо, щоби суперники мали мотивацію виходити в еліту. І найголовніше: хочеться побажати всім учасникам пережити зимову сплячку. Не так часто у нижчих дивізіонах усі клуби повертаються до гри після паузи. Сподіваємось, цей сезон стане приємним винятком.

Як раніше повідомляв "Телеграф", власник "Металіста" Олександр Ярославський виділив 163 мільйони гривень на реконструкцію інфраструктури харківського клубу.