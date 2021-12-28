"Металіст" націлився на чергового аргентинця
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Шість років харків’яни не підписували аргентинців.
Півзахисник аргентинського "Велес Сарсфілд" Херонімо Поблете близький до переходу до "Металіста", повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло на своїй сторінці у твіттері.
За даними джерела, угода з 28-річним аргентинцем буде підписана на три з половиною роки. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро.
Минулого сезону чемпіонату Аргентини Поблете провів 21 матч і відзначився двома результативними передачами. Крім "Велеса", у своїй кар’єрі Поблете виступав за "Колон", "Метц" та "Сан-Лоренцо".
Останнім аргентинцем у складі харків’ян був Хуан Мануель Торрес, контракт із командою якого завершився у липні 2015-го.
Раніше "Телеграф" підбив підсумки першої частини сезону в чемпіонаті України серед команд Першої ліги. Харківський клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці та має чудові шанси наступного сезону повернутися до еліти українського футболу — УПЛ. "Металіст" — срібний призер та шестиразовий володар бронзових нагород чемпіонату України.
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