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"Металіст" націлився на чергового аргентинця

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Херонімо Поблете Новина оновлена 28 грудня 2021, 10:05
Херонімо Поблете

Шість років харків’яни не підписували аргентинців.

Півзахисник аргентинського "Велес Сарсфілд" Херонімо Поблете близький до переходу до "Металіста", повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло на своїй сторінці у твіттері.

За даними джерела, угода з 28-річним аргентинцем буде підписана на три з половиною роки. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро.

Минулого сезону чемпіонату Аргентини Поблете провів 21 матч і відзначився двома результативними передачами. Крім "Велеса", у своїй кар’єрі Поблете виступав за "Колон", "Метц" та "Сан-Лоренцо".

Останнім аргентинцем у складі харків’ян був Хуан Мануель Торрес, контракт із командою якого завершився у липні 2015-го.

Раніше "Телеграф" підбив підсумки першої частини сезону в чемпіонаті України серед команд Першої ліги. Харківський клуб впевнено лідирує у турнірній таблиці та має чудові шанси наступного сезону повернутися до еліти українського футболу — УПЛ. "Металіст" — срібний призер та шестиразовий володар бронзових нагород чемпіонату України.

Теги:
#ФК Металіст #Трансфер #Перша ліга
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