Легенда украинского бокса принял решение завершить карьеру

Хитров просто устал боксировать.

Украинский боксер-профессионал Евгений Хитров, скорее всего, в ближайшее время завершит карьеру. Об этом он лично признался в интервью Студии Бокса.

"На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и в начале взрослой жизни я постоянно дрался.

Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксирую. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать. У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек", — заявил Хитров.

33-летний боксер последний бой провел в 2019 году в США и одержал победу нокаутом над ганцем Эрнестом Амузу. Всего на профессиональном ринге у Хитрова 20 побед в 22 поединках (17 выигрышей нокаутом).

В 2012 во время Олимпиады в Лондоне Хитров сенсационно не прошел отбор, уступив из-за ошибки техники местному боксеру Энтони Огого.

Как ранее сообщал "Телеграф", абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос бросил вызов Василию Ломаченко.