Легенда українського боксу ухвалив рішення завершити кар’єру

Хітров просто втомився боксувати.

Український боксер-професіонал Євген Хітров, найімовірніше, найближчим часом завершить кар’єру. Про це він особисто зізнався в інтерв’ю Студії Бокс.

"На 95% я, швидше за все, завершив кар’єру. Я вже втомився боксувати, якщо чесно. Мені 33 роки, я почав боксувати, коли мені було 7. Все своє свідоме життя, можна сказати. У юнацтві та на початку дорослого життя я постійно бився.

Я не боксував 2,5-3 роки. Може, ще за гроші я вийду побоксирую. Але останні півроку я певен, що навіть за гроші не вийду боксувати. У мене всього достатньо, добрі друзі, сім’я, оточення. Мені є чим зайнятися, я не бідна людина», — заявив Хітров.

33-річний боксер останній бій провів у 2019 році у США та здобув перемогу нокаутом над ганцем Ернестом Амузу. Загалом на професійному рингу у Хітрова 20 перемог у 22 поєдинках (17 виграшів нокаутом).

У 2012 році під час Олімпіади в Лондоні Хітров сенсаційно не пройшов відбір, поступившись через помилку техніки місцевому боксеру Ентоні Огого.

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