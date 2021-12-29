В "Шахтере" назвали главные отличия между Луческу и Де Дзерби

У итальянца явное преимущество.

Генеральный менеджер "Шахтера" Сергей Палкин в интервью клубной пресс-службе сравнил бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу и нынешнего рулевого дончан Роберто Де Дзерби.

"Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход.

Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто", — считает Палкин.

Луческу тренировал "Шахтер" больше десяти лет, и с румынским специалистом клуб добился самых больших достижений, в том числе, выиграл Кубок УЕФА-2008/09.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" нацелился на игрока, которого называют "Новым Неймаром".