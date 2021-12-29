У "Шахтарі" назвали головні відмінності між Луческу та Де Дзербі

Італійець має явну перевагу.

Генеральний менеджер "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв’ю клубній прес-службі порівняв колишнього тренера "гірників" Мірчу Луческу та нинішнього керманича донеччан Роберто Де Дзербі.

"Зі схожого можна відзначити роботу з молоддю. З погляду футболу: і той і інший проповідують атакуючий футбол. З точки зору мотивації: як Луческу, так і Де Дзербі – дуже хороші мотиватори. А те, що їх відрізняє, якщо розглядати останній сезон : Де Дзербі намагається грати з будь-яким суперником першим номером, тобто він хоче свою філософію поставити на перше місце та її проповідувати, а Луческу в останній рік вже підлаштовується під суперника, залежно від сили, змінюючи до нього підхід

Вважаю, що в цьому головна різниця між ними. Сьогодні у футбольному прайді з’явилися два альфа-самці, але, як ви розумієте, залишитися повинен один. Я впевнений, що залишиться Роберто", — вважає Палкін.

Луческу тренував "Шахтар" більше десяти років, і з румунським фахівцем клуб добився найбільших досягнень, у тому числі виграв Кубок УЄФА-2008/09.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Шахтар" націлився на гравця, якого називають "Новим Неймаром".