Укр

Ведущая стала мемом, улыбаясь 17 минут во время эфира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Анна Семеновых прославилась благодаря своему умению молчать Новость обновлена 29 декабря 2021, 14:25
Анна Семеновых прославилась благодаря своему умению молчать

Девушка нашла "работу мечты".

Россиянка Анна Семеновых стала звездой сети после публикации записи эфира "Ак Барс Шоу". Дело в том, что она умудрилась 17 минут молча смотреть в камеру с улыбкой на лице во время диалога экспертов.

Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды в Instagram.

В перерыве поединка регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" — "Металлург" Магнитогорск (4:3 ОТ) в эфир вышла традиционная передача "Ак Барс Шоу", где ведущий Илья Тагиров обсуждал перипетии игры с тренером юниорской команды "Ак Барс" Павлом Корниловым. При этом Семеновых молчала и с невозмутимым видом смотрела в камеру 17 минут. Затем она поблагодарила мужчин за прекрасную аналитику.

"Какая прекрасная аналитика. Смотрим третий период и болеем за "Ак Барс", — сказала Семеновых.

В клубе сократили ролик до 44 секунд и забавно подписали его: "Зависнуть на 17 минут. В "Ак Барс Шоу" и не такое бывает".

"Когда меня спросят: "Как выглядит работа мечты?" Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела", — пошутила об этой ситуации Анна на своей страничке в Instagram.

Анна Семеновых на хоккее
Анна Семеновых на хоккее
Анна Семеновых на работе
Анна Семеновых на работе

Ранее "Телеграф" сообщал, что хоккеисты провалились под лед на матче в Швейцарии.

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