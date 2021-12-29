Ведуча стала мемом, посміхаючись 17 хвилин під час ефіру (відео)

Дівчина знайшла "роботу мрії".

Росіянка Анна Семенових стала зіркою мережі після публікації запису ефіру "Ак Барс Шоу". Річ у тім, що вона примудрилася 17 хвилин мовчки дивитись у камеру з посмішкою на обличчі під час діалогу експертів.

Про це повідомляє пресслужба хокейної команди в Instagram.

У перерві поєдинку регулярного сезону Континентальної хокейної ліги (КХЛ) "Ак Барс" — "Металург" Магнітогорськ (4:3 ОТ) в ефір вийшла традиційна передача "Ак Барс Шоу", де ведучий Ілля Тагіров обговорював перипетії гри з тренером юніорської команди "Ак Барс" Павлом Корніловим. При цьому Семенових мовчала і з незворушним виглядом дивилася в камеру 17 хвилин. Потім вона подякувала чоловікам за чудову аналітику.

"Яка чудова аналітика. Дивимося третій період і вболіваємо за "Ак Барс", — сказала Семенових.

У клубі скоротили ролик до 44 секунд і забавно підписали його: "Зависнути на 17 хвилин. У "Ак Барс Шоу" і таке не буває".

"Коли мене запитають: "Як виглядає робота мрії?" Я просто покажу це відео. Мовчати й посміхатися 17 хвилин. Професіонал своєї справи", — пожартувала про цю ситуацію Анна на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенових на хокеї

Анна Семенових на роботі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хокеїсти провалилися під лід на матчі у Швейцарії.