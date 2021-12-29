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Руководство "Шахтера" высказалось о перспективах Коноплянки в клубе

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Евгений Коноплянка Новость обновлена 29 декабря 2021, 14:46
Евгений Коноплянка

Похоже, донецкий этап карьеры подошел к концу.

Генеральный менеджер "Шахтера" Сергей Палкин в интервью клубной пресс-службе высказался касательно перспектив полузащитника Евгения Коноплянки, который потерял место в основе донецкого клуба.

"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно", — заявил Палкин.

Коноплянка перешел в "Шахтер" в 2019 году из "Шальке". Вместе с донецким клубом Евгений дважды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок страны. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", Палкин сравнил нынешнего главного тренера дончан Роберто Де Дзерби с Мирчей Луческу, под руководством которого донецкий клуб выигрывал Кубок УЕФА и множество внутренних наград в УПЛ и Кубке страны.

Теги:
#ФК Шахтер #Сергей Палкин #Евгений Коноплянка
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