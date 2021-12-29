Керівництво "Шахтаря" висловилося про перспективи Коноплянки у клубі

Схоже, донецький етап кар’єри добіг кінця.

Генеральний менеджер "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв’ю клубній прес-службі висловився про перспективи півзахисника Євгена Коноплянки, який втратив місце в основі донецького клубу.

"Женя — серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях і ставиться до своєї роботи на високому рівні. Роберто очікує від нього набагато більше, ніж він сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковки, тому в нього і мало ігрового часу. Контракт до кінця сезону, але що далі, думатимемо у це трансферне вікно", — заявив Палкін.

Коноплянка перейшов у "Шахтар" у 2019 році із "Шальке". Разом із донецьким клубом Євген двічі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок країни. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у півтора мільйона євро.

У цьому сезоні гравець провів за донечан лише дві гри.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Палкін порівняв нинішнього головного тренера донеччан Роберто Де Дзербі із Мірчею Луческу, під керівництвом якого донецький клуб вигравав Кубок УЄФА та безліч внутрішніх нагород в УПЛ та Кубку країни.