Еще один игрок "Шахтера" может продолжить карьеру в России

За бразильца предлагают крупную сумму.

Полузащитник "Шахтера" Тете в ближайшее время может перейти в чемпионат России.

Как сообщает Футбол газета, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Спартак". Москвичи якобы готовы предложить за футболиста 20 миллионов евро. В такую же сумму игрока оценивает и портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете цены за футболистов.

В нынешнем сезоне УПЛ Тете провел 17 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал результативную передачу.

"Спартак" на зимнюю паузу ушел на девятом месте в чемпионате России.

Как ранее сообщал "Телеграф", один из самых перспективных защитников из академии "Шахтера" Марк Мампасси уехал играть в московский "Локомотив". В нынешнем сезоне Мампасси играл в аренде в "Мариуполе". В 15 играх чемпионата Украины 18-летний украинец отличился результативной передачей. Также Мампасси является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.