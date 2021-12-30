Укр

Еще один игрок "Шахтера" может продолжить карьеру в России

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
219
Тете Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:34
Тете

За бразильца предлагают крупную сумму.

Полузащитник "Шахтера" Тете в ближайшее время может перейти в чемпионат России.

Как сообщает Футбол газета, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован "Спартак". Москвичи якобы готовы предложить за футболиста 20 миллионов евро. В такую же сумму игрока оценивает и портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете цены за футболистов.

В нынешнем сезоне УПЛ Тете провел 17 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал результативную передачу.

"Спартак" на зимнюю паузу ушел на девятом месте в чемпионате России.

Как ранее сообщал "Телеграф", один из самых перспективных защитников из академии "Шахтера" Марк Мампасси уехал играть в московский "Локомотив". В нынешнем сезоне Мампасси играл в аренде в "Мариуполе". В 15 играх чемпионата Украины 18-летний украинец отличился результативной передачей. Также Мампасси является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.

Теги:
#ФК Спартак #ФК Шахтер #Тете
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Экономика и Финансы
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Эксперты предрекли гривне стабильность
Доллар по 28 уже в январе? Что будет с курсом валют после Нового года
Дата публикации
Категория
После смерти Яны без мамы осталось двое девочек
Обожала детей и не перепивала: что известно о замерзшей в Херсоне Яне Судаковой (фото)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах