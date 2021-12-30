Ще один гравець "Шахтаря" може продовжити кар’єру у Росії

За бразильця пропонують велику суму.

Півзахисник "Шахтаря" Тете найближчим часом може перейти до чемпіонату Росії.

Як повідомляє Футбол газета, у послугах 21-річного бразильця зацікавлений "Спартак". Москвичі начебто готові запропонувати за футболіста 20 мільйонів євро. У таку суму гравця оцінює і портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку ціни за футболістів.

Цього сезону УПЛ Тете провів 17 матчів, у яких забив 9 м’ячів і віддав результативну передачу.

"Спартак" на зимову паузу пішов на дев’ятому місці у чемпіонаті Росії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", один із найперспективніших захисників з академії "Шахтаря" Марк Мампассі поїхав грати в московський "Локомотив". Нинішнього сезону Мампассі грав в оренді в "Маріуполі". У 15-ти іграх чемпіонату України 18-річний українець відзначився результативною передачею. Також Мампассі є гравцем юнацької збірної України. За команду U-17 футболіст зіграв 12 матчів та забив 2 м’ячі, а у складі збірної U-19 провів 3 зустрічі.