Украина поборется с Россией за проведение Евро-2025

Большой баскетбол может приехать к нам.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью официальному сайту организации рассказал о желании провести в стране чемпионат Европы-2025.

"17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, ближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч , концертный на 25. Это будут презентованы комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим.

Второй зал будет во Львове. Почему Львов? Потому что город будет затем двигаться к Олимпийским играм. Садовый дал место у стадиона.

Мы разговаривали с президентом ФИБА-Европы, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. По всей вероятности, они выберут между этими странами. Мое такое мнение", — заявил Бродский.

По информации функционера, третьим (запасным) вариантом на проведение турнира будет Днепр, где также построят новую арену.

В 2015 году Украина уже должна была провести Евробаскет, но из-за российской агрессии ФИБА перенесла турнир в другую страну.

Как ранее сообщал "Телеграф", женская сборная Украины ударно стартовала в отборе на Евро, разгромив бронзовых призерок Олимпиады-2020.