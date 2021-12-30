Укр

Украина поборется с Россией за проведение Евро-2025

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Михаил Бродский Новость обновлена 30 декабря 2021, 16:29
Михаил Бродский

Большой баскетбол может приехать к нам.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью официальному сайту организации рассказал о желании провести в стране чемпионат Европы-2025.

"17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, ближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч , концертный на 25. Это будут презентованы комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим.

Второй зал будет во Львове. Почему Львов? Потому что город будет затем двигаться к Олимпийским играм. Садовый дал место у стадиона.

Мы разговаривали с президентом ФИБА-Европы, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. По всей вероятности, они выберут между этими странами. Мое такое мнение", — заявил Бродский.

По информации функционера, третьим (запасным) вариантом на проведение турнира будет Днепр, где также построят новую арену.

В 2015 году Украина уже должна была провести Евробаскет, но из-за российской агрессии ФИБА перенесла турнир в другую страну.

Как ранее сообщал "Телеграф", женская сборная Украины ударно стартовала в отборе на Евро, разгромив бронзовых призерок Олимпиады-2020.

Теги:
#Баскетбол #Михаил Бродский #Украина баскетбол #Новости баскетбол
В некоторые страны въезд уже воспрещен
Путешествия
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В некоторые страны въезд уже воспрещен
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Категория
В СБУ говорят, что 40-летний боевик сбился с ориентиров и пришел в украинскую армию сам
Заблудился и пошел "штурмовать" ВСУ: известны подробности о задержании командира боевиков с паспортом РФ (фото)
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах