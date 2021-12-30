Україна боротиметься з Росією за проведення Євро-2025

Великий баскетбол може прибути до нас.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський в інтерв’ю офіційному сайту організації розповів про бажання провести чемпіонат Європи-2025.

"17 січня приїжджає комісія ФІБА. Маю сказати, що Адміністрація президента зробила все, щоб гідно зустріти її та показати, де ми будуватимемо зали. У Києві є місце, шикарне місце на Микільській Слобідці біля МВЦ, ближче до Дніпра. Шикарний зал на 15 тисяч, концертний на 25. Це будуть презентовані комісії з гарантією, що у 2024 році ми закінчимо.

Друга зала буде у Львові. Чому Львів? Тому що місто потім рухатиметься до Олімпійських ігор. Садовий дав місце біля стадіону.

Ми розмовляли із президентом ФІБА-Європи, першим віце-президентом. Вони розуміють ситуацію з конфліктом України та Росії. Ймовірно, вони виберуть між цими країнами. Моя така думка", — заявив Бродський.

За інформацією функціонера, третім (запасним) варіантом на проведення турніру буде Дніпро, де також збудують нову арену.

У 2015 році Україна вже мала провести Євробаскет, але через російську агресію ФІБА перенесла турнір в іншу країну.

Як раніше повідомляв "Телеграф", жіноча збірна України ударно стартувала у відборі на Євро, розгромивши бронзові призерки Олімпіади-2020.