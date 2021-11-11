Збірна України з баскетболу розгромила бронзових призерок Олімпіади в Токіо
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Дуже приємний сюрприз від українок.
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на чемпіонат Європи з баскетболу.
У грі першого туру групового турніру українки в Києві розгромили бронзових призерок Олімпіади в Токіо, що діють, — збірну Франції (90:71).
Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Аліна Ягупова, в активі якої 33 набраних очок, шість підбирань та п’ять результативних передач. Трохи відстала від партнерки зі збірною Крістіна Філевич, в активі якої 27 очок.
Свій наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Фінляндії, яка сьогодні поступилася Литві — 59:69.
Як раніше повідомляв "Телеграф", чоловіча збірна України з футболу у товариському матчі не змогла обіграти збірну Болгарії, зігравши у результативну нічию – 1:1.
"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.
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