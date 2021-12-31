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Яремчук забил принципиальному сопернику, но "Бенфика" без шансов проиграла "Порту" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Роман Яремчук Новость обновлена 31 декабря 2021, 10:09
Роман Яремчук

Украинец забивает во втором матче чемпионата подряд.

В четверг украинский форвард Роман Яремчук смог отличиться в матче 16-го тура чемпионата Португалии, в котором его "Бенфика" уступила "Порту" со счетом 1:3.

Украинский нападающий, который вышел на поле в стартовом составе, на 46-й минуте здорово открылся на линии вратарской, получил передачу от Рафы Силвы и в касание пробил мимо голкипера, сделав счет 1:2. При этом Яремчук имел шанс забить и в первом тайме, но не реализовал чистый выход один на один. Для Романа этот мяч стал шестым в чемпионате.

"Орлы" так и не смогли развить свой успех, более того, пропустили в третий раз. Стоит отметить, что практически сразу после мяча Яремчука красно-белые остались в меньшинстве, второе предупреждение получил Алмейда.

После 16 туров "Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии с 37 очками. Лидируют "Порту" и "Спортинг", у которых по 44 балла.

Как ранее сообщал "Телеграф", в предыдущей встрече против "Порту" Яремчук оказался в эпицентре скандала, ударив лежащего на поле соперника ногой.

Теги:
#ФК Бенфика #ФК Порту #Роман Яремчук
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