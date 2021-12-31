Яремчук забив принциповому супернику, але "Бенфіка" без шансів програла "Порту" (відео)

Українець забиває у другому матчі чемпіонату поспіль.

У четвер український форвард Роман Яремчук зміг відзначитись у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії, в якому його "Бенфіка" поступилася "Порту" з рахунком 1:3.

Український нападник, який вийшов на поле у стартовому складі, на 46-й хвилині чудово відкрився на лінії воротарської, отримав передачу від Рафи Сілви і в дотик пробив повз голкіпера, зробивши рахунок 1:2. При цьому Яремчук мав шанс забити і в першому таймі, але не реалізував чистий вихід віч-на-віч. Для Романа цей м’яч став шостим у чемпіонаті.

"Орли" так і не змогли розвинути свій успіх, більш того, пропустили втретє. Варто зазначити, що практично одразу після м’яча Яремчука червоно-білі залишились у меншості, друге попередження отримав Алмейда.

Після 16 турів "Бенфіка" посідає третє місце у чемпіонаті Португалії з 37 очками. Лідирують "Порту" та "Спортінг", у яких по 44 бали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у попередній зустрічі проти "Порту" Яремчук опинився в епіцентрі скандалу, вдаривши суперника, що лежить на полі, ногою.