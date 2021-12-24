Яремчук "підср*чником" відкинув суперника на 3 метри (відео)

Хамський вчинок українця потрапив на відео.

Нападник збірної України та лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук, який нещодавно відсвяткував гол у ворота "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів (2:0), відзначився дивною поведінкою у кубковій грі з "Порту".

У четвер, 23 грудня, "Дракони" приймали "Бенфіку" у рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Португалії. Зустріч відбулася на стадіоні "Драгау" та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0. Український форвард "Орлів" Яремчук відзначився хамським вчинком та дивом не був видалений за неспортивну поведінку. На 73-й хвилині при рахунку 3:0 Роман у боротьбі за м’яч повалив на газон іранця Мехді Таремі. Потім українець вдарив суперника ногою. Після "підср*чника" Мехді "відлетів" на три метри, а рефері "нагородив" Яремчука лише жовтою карткою.

Відео хамської поведінки Яремчука у матчі з "Порту" доступне у мережі.

Додамо, що футбольні органи Португалії ще можуть додатково покарати Романа за таку поведінку.

У поточній кампанії 26-річний Яремчук забив 6 голів та віддав 5 асистів на клубному рівні. Сума трансферу українця з "Гента" до "Бенфіки" склала 17 млн євро.

Раніше повідомлялося, що "Барселону" цікавить Яремчук. Футболіст уже відреагував на дані чутки.