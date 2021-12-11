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Яремчук прокоментував інтерес "Барселони" до нього

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Роман Яремчук Новина оновлена 11 грудня 2021, 12:20
Роман Яремчук

Схоже, українець у це особливо не вірить.

Нападник "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук відреагував на інтерес до своєї персони з боку "Барселони".

«Та ну слухай… Чесно… Я просто посміявся з цього. По-перше, це несолідно. Якось це не виглядає красиво, мені здається», — заявив Яремчук в інтерв’ю pressing.

Ініціатива трансферу, якщо вірити ЗМІ, йде від президента каталонського клубу Жоана Лапорти, який вважає українського гравця добрим та дешевим варіантом для посилення складу.

Раніше головним варіантом для посилення був Дарвін Нуньєс, партнер Яремчука у португальському клубі, але іспанці не хочуть платити за уругвайського футболіста 60 мільйонів євро.

У недавньому матчі Ліги чемпіонів Яремчук забив у ворота київського "Динамо", чим допоміг команді перемогти з рахунком 2:0. Завдяки цьому успіху португальський клуб посів друге місце у групі Ліги чемпіонів та зміг пробитися у стадію плей-офф. Жеребкування стадії 1/8 фіналу турніру відбудеться у понеділок, 13 грудня у швейцарському Ньоні. "Орли" на даному етапі будуть серед несіяних команд.

Теги:
#ФК Барселона #ФК Бенфіка #Роман Яремчук
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