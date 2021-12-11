Яремчук прокомментировал интерес к нему со стороны "Барселоны"
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Похоже, украинец в это особо не верит.
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на интерес к своей персоне со стороны "Барселоны".
«Да ну слушай… Честно… Я просто посмеялся с этого. Во-первых, это несолидно. Как-то это не выглядит красиво, мне кажется», — заявил Яремчук в интервью pressing.
Инициатива трансфера, если верить СМИ, идет от президента каталонского клуба Жоана Лапорты, который считает украинского игрока хорошим и дешевым вариантом для усиления состава.
Ранее главным вариантом для усиления был Дарвин Нуньес, партнер Яремчука по португальскому клубу, но испанцы не хотят платить за уругвайского футболиста 60 миллионов евро.
В недавнем матче Лиги чемпионов Яремчук забил в ворота киевского "Динамо", чем помог команде победить со счетом 2:0. Благодаря этому успеху португальский клуб занял второе место в группе Лиги чемпионов и смог пробиться в стадию плей-офф. Жеребьевка стадии 1/8 финала турнира состоится в понедельник, 13 декабря в швейцарском Ньоне. "Орлы" на данном этапе будут в числе несеяных команд.
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