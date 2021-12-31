"Кое-кто из лидеров сошел с ума": Мирча Луческу неоднозначно высказался об угрозе большой войны с Россией
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 273
Понять румына сложно.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынским СМИ высказал свое мнение о российской агрессии на территории Украины. По его словам, кое-кто из лидеров государств сошел с ума, однако не уточнил, кого конкретно имеет ввиду.
"Может ли конфликт с Россией привести к новому коллапсу УПЛ? Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу постоянно растет. Интерес очень высок! Мое пожелание на следующий год? Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры сошли с ума", — цитирует румынского специалиста Gazeta Sporturilor.
Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020-го года и сразу выиграл с клубом все внутренние трофеи.
Во время российской агрессии Луческу работал в РПЛ, возглавляя "Зенит", но с клубом из Санкт-Петербурга значимых успехов не добился.
Как ранее сообщал "Телеграф", Луческу хочет спасти румынский клуб от провала.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-