Укр

"Кое-кто из лидеров сошел с ума": Мирча Луческу неоднозначно высказался об угрозе большой войны с Россией

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Мирча Луческу Новость обновлена 31 декабря 2021, 12:29
Мирча Луческу

Понять румына сложно.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынским СМИ высказал свое мнение о российской агрессии на территории Украины. По его словам, кое-кто из лидеров государств сошел с ума, однако не уточнил, кого конкретно имеет ввиду.

"Может ли конфликт с Россией привести к новому коллапсу УПЛ? Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу постоянно растет. Интерес очень высок! Мое ​​пожелание на следующий год? Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры сошли с ума", — цитирует румынского специалиста Gazeta Sporturilor.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020-го года и сразу выиграл с клубом все внутренние трофеи.

Во время российской агрессии Луческу работал в РПЛ, возглавляя "Зенит", но с клубом из Санкт-Петербурга значимых успехов не добился.

Как ранее сообщал "Телеграф", Луческу хочет спасти румынский клуб от провала.

Теги:
#Мирча Луческу #УПЛ #РПЛ #ФК Динамо (Киев)
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