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"Дехто з лідерів збожеволів": Мірча Луческу неоднозначно висловився про загрозу великої війни з Росією

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 31 грудня 2021, 12:29
Мірча Луческу

Зрозуміти румуна складно.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв’ю румунським ЗМІ висловив свою думку щодо російської агресії на території України. За його словами, дехто з лідерів держав збожеволів, проте не уточнив, кого конкретно має на увазі.

"Чи може конфлікт з Росією призвести до нового колапсу УПЛ? Хто знає, що буде? Ніхто не знає! Усі чекають, щоб справи пішли вгору. Пристрасть людей до футболу постійно зростає. Інтерес дуже високий! Моє побажання наступного року? Давайте позбавимося цієї пандемії раз і назавжди! Очевидно, як і від психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією. Тому що є постійна загроза. Дехто з лідерів збожеволіли", — цитує румунського фахівця Gazeta Sporturilor.

Мірча Луческу очолив "Динамо" влітку 2020-го року і одразу виграв із клубом усі внутрішні трофеї.

Під час російської агресії Луческу працював у РПЛ, очолюючи "Зеніт", але з клубом із Санкт-Петербурга значних успіхів не досяг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Луческу хоче врятувати румунський клуб від провалу.

Теги:
#Мірча Луческу #УПЛ #РПЛ #ФК Динамо (Київ)
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