Лидер "Зари" попрощался с командой через соцсети
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Луганчане не смогли выкупить Саядманеша.
Нападающий "Зари" Аллахьяр Саядманеш больше не будет выступать за луганский клуб. Об этом иранец сообщил на своей странице в инстаграме.
"Всегда тяжело прощаться с теми, кого любишь. Но после прекрасных 1,5 лет с командой и невероятными фанатами могу лишь сказать, что "Заря" навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду эти потрясающие времена и воспоминания, которых мы добились за этот период.
Хочу поблагодарить всех партнеров по команде, тренеров и персонал за все, что они сделали, как помогли мне стать сильнее как личности и футболисту.
Прощай, "Заря". Мужики", – написал иранский форвард.
Саядманеш вернулся в "Фенербахче", которому принадлежит по условиям контракта. С луганском клубе иранский нападающий в нынешнем сезоне провел 16 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых отличился семью голами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.
Как ранее сообщал "Телеграф", вратарь киевского "Динамо" продолжит карьеру в Испании.
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