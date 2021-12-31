Лідер "Зорі" попрощався з командою через соцмережі

Луганці не змогли викупити Саядманеша.

Нападник "Зорі" Аллах’яр Саядманеш більше не виступатиме за луганський клуб. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Завжди важко прощатися з тими, кого любиш. Але після прекрасних 1,5 року з командою та неймовірними фанатами можу лише сказати, що "Зоря" назавжди залишиться в моєму серці. Я ніколи не забуду ці приголомшливі часи та спогади, яких ми досягли за цей період.

Хочу подякувати всім партнерам по команді, тренерам та персоналу за все, що вони зробили, як допомогли мені стати сильнішими як особистості та футболісту.

Прощавай, "Зоря". Мужики», – написав іранський форвард.

Саядманеш повернувся до "Фенербахче", якому належить за умовами контракту. Із луганським клубом іранський нападник у нинішньому сезоні провів 16 матчів в українській Прем’єр-лізі, у яких відзначився сімома голами та чотирма гольовими передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у три мільйони євро.

Як раніше повідомляв Телеграф, воротар київського "Динамо" продовжить кар’єру в Іспанії.