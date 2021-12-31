Укр

Моуринью с нового года не будут пускать на итальянские стадионы

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Жозе Моуринью Новость обновлена 31 декабря 2021, 16:40
Жозе Моуринью

Виной всему — антикоронавирусные ограничения.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью не сможет с нового года руководить матчами команды у лицевой линии поля, сообщает Sportmediaset.

С 2022 года в Италии вступают в силу новые правила проведения спортивных мероприятий. В частности, для участия в официальных матчах в командных видах спорта все игроки должны быть привиты от коронавируса или иметь документ, подтверждающий, что болезнь была перенесена ранее. Такие же ограничения и для всех желающих посещать спортивные события.

Португальский специалист отказывается вакцинироваться, и, как известно, ранее он не болел, поэтому его просто не пустят на стадион. Юристы "Ромы" уже начали работу над тем, чтобы как-то обойти данное ограничение, однако пока лазеек найти не могут.

Свой следующий матч "Рома" проведет на выезде против "Милана", 6 января, начало — в 19.30. После 19 туров "Рома" пребывает на шестом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Интера" на 14 очков.

Как ранее сообщал "Телеграф", Моуринью обидно высказался о "Заре" после победы над луганчанами в матче Лиги конференций.

Теги:
#ФК Рома #Вакцина #Жозе Моуринью
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