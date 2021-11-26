Моуринью обидно высказался о "Заре" после победы в Лиге конференций

Португалец слов традиционно не подбирал.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал ход матча 5-го тура Лиги конференций, в котором римляне на своем поле разгромили луганскую "Зарю" со счетом 4:0.

"Считаю, "Рома" сегодня классно действовала, начиная с первых минут. Скажу честно: мы могли забить и шесть, и семь мячей. Да, "Заря" — не сама сильная команда, но в то же время у нее есть необходимая агрессия, а футболисты обладают неплохим индивидуальным уровнем.

Конечно, всегда можно сказать, что можно лучше выступать в чемпионате, где мы пока пятые. Также хотелось выиграть группу Лиги конференций, но "Буде-Глимт" нас опережает на одно очко. В общем, я доволен своими ребятами", — цитирует Моуринью Football Italia.

После поражения "Зари" все украинские клубы потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. "Заре", как и "Шахтере" с "Динамо", предстоит сыграть еще игры шестого тура в декабре, но они не имеют никакого турнирного значения. "Заря" дома 9 декабря сыграет с "Буде-Глимтом", "Динамо" 8 декабря на выезде сразится против "Бенфики", а "Шахтер" днем ранее примет "Шериф".

Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в плей-офф еврокубка.