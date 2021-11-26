Моурінью прикро висловився про "Зору" після перемоги в Лізі конференцій

Португалець слів традиційно не підбирав.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью прокоментував перебіг матчу 5-го туру Ліги конференцій, у якому римляни на своєму полі розгромили луганську "Зорю" з рахунком 4:0.

"Вважаю, "Рома" сьогодні класно діяла, починаючи з перших хвилин. Скажу чесно: ми могли забити і шість, і сім м’ячів. Так, "Зоря" — не найсильніша команда, але водночас має необхідну агресію, а футболісти мають непоганий індивідуальний рівень.

Звичайно, завжди можна сказати, що можна краще виступати в чемпіонаті, де ми поки що п’яті. Також хотілося виграти групу Ліги конференцій, але "Буде Глімт" нас випереджає на одне очко. Загалом, я задоволений своїми хлопцями", — цитує Моурінью Football Italia.

Після поразки "Зорі" усі українські клуби втратили шанси на продовження боротьби у єврокубках навесні. "Зорі", як і "Шахтарі" з "Динамо", мають зіграти ще ігри шостого туру в грудні, але вони не мають жодного турнірного значення. "Зоря" вдома 9 грудня зіграє з "Буде-Глімтом", "Динамо" 8 грудня на виїзді побореться проти "Бенфіки", а "Шахтар" днем раніше прийме "Шериф".

Вперше за 14 років жоден український клуб не вийшов у плей-офф єврокубку.