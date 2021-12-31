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Моурінью з нового року не пускатимуть на італійські стадіони

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Жозе Моуріньйо Новина оновлена 31 грудня 2021, 16:40
Жозе Моуріньйо

Виною всьому — антикоронавірусні обмеження.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью не зможе з нового року керувати матчами команди біля лицьової лінії поля, повідомляє Sportmediaset.

З 2022 року в Італії набувають чинності нові правила проведення спортивних заходів. Зокрема, для участі в офіційних матчах у командних видах спорту всі гравці мають бути щеплені від коронавірусу або мати документ, що підтверджує, що хворобу було перенесено раніше. Такі самі обмеження і для всіх бажаючих відвідувати спортивні події.

Португальський фахівець відмовляється вакцинуватися і, як відомо, раніше він не хворів, тому його просто не пустять на стадіон. Юристи "Роми" вже розпочали роботу над тим, щоб якось обійти це обмеження, проте поки що лазівок знайти не можуть.

Свій наступний матч "Рома" проведе на виїзді проти "Мілана", 6 січня, початок — о 19.30. Після 19 турів "Рома" перебуває на шостому місці в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від "Інтера" на 14 очок.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Моурінью прикро висловився про "Зору" після перемоги над луганчанами у матчі Ліги конференцій.

Теги:
#ФК Рома #Вакцина #Жозе Моуріньйо
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