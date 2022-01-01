"При обстреле снаряд убил собаку": почему украинская "королева шашек" сбежала в Россию

Спортсменка хочет вернуться.

Известная украинская шашистка Дарья Ткаченко, которая получила российский паспорт в 2016 году, хочет вновь выступать за сборную Украины.

Соответствующее интервью четырехкратной чемпионки мира доступно на страничке Дмитрия Нагорного в Facebook.

37-летняя Ткаченко откровенно рассказала, почему приняла решение стать гражданкой РФ. Дело в том, что шашистка добилась невероятных успехов под флагом Украины (4 победы на ЧМ и 2 успеха на чемпионатах Европы), однако благодарности от государства (обещанную квартиру) она так и не увидела. Кроме того, после начала войны на Донбассе дом ее родителей попал под обстрел и был частично разрушен, что вынудило всю семью переехать к родственникам в РФ.

"Я так и не получила обещанную мне квартиру, которую выделило жилищное управление за спортивные результаты по ходатайству министерства спорта и Верховной рады. Мне просто негде было жить в Киеве. А здесь в 2014 году произошла война, город, в котором живут мои родители на Донбассе, был частично разрушен, как и наш дом, также пострадавший. При обстреле из самолета снаряд убил нашу собаку, что было особенно досадно. Проведя несколько дней в подвале, родители решили покинуть дом и уехали к родственникам в Краснодарский край. Так, в 2015 году я оказалась в России", — рассказала шашистка.

Находясь в России украинка не могла посещать международные турниры из-за сложности в оформлении документов. В итоге она оформила российский паспорт ради "проездного документа", чтобы посещать международные турниры.

"Несколько раз пыталась получить визу для выезда за границу с украинским паспортом, и каждый раз получала отказ. Встал вопрос решения простых административных моментов, и в 2016 году у меня появился российский паспорт. Международные поездки лежат в основе профессиональной спортивной деятельности, этот вопрос невозможно обойти, и в таком случае паспорт следует рассматривать как проездной документ", — заявила Дарья.

Ткаченко сообщила, что так и не сыграла на крупных турнирах за Россию. Однако ее критикуют за то, что она выступила под нейтральным статусом на ЧМ в Таллине. В сентябре 2021 года Дарья официально покинула Федерацию шашек России. Теперь спортсменка хочет вновь выступать за Украину. На международном турнире Polish Open Ткаченко играла под украинским флагом, а вот на ЧМ, который также проходил в Польше у нее случился конфликт. В Федерации шашек Украины не хотели, чтобы спортсменка с российским паспортом представляла нашу страну, поэтому Дарья играла под флагом Всемирной федерации шашек (FMJD). Избавиться от паспорта РФ Ткаченко не может, потому что использует его для поездки к родителям, которые вернулись на оккупированные территории.

"Избавиться от паспорта сейчас не очень удачный момент, благодаря ему я могу посещать своих родителей в Донецкой области. Министр по оккупированным территориям Ирина Верещук говорит о том, что такие паспорта не являются проблемой. В Украине их просто не учитывают", — добавила Ткаченко.

Тренер шашистки Петр Кравец призвал вернуть Дарью в штат сборной Украины с 1 января 2022 года, а также подарить ей обещанную 15 лет назад квартиру.

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