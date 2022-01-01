"При обстрілі снаряд убив собаку": чому українська "королева шашок" втекла до Росії

Спортсменка хоче повернутись.

Відома українська шашистка Дар’я Ткаченко, яка отримала російський паспорт у 2016 році, хоче знову виступати за збірну України.

Відповідне інтерв’ю чотириразової чемпіонки світу доступне на сторінці Дмитра Нагорного у Facebook.

37-річна Ткаченко відверто розповіла, чому вирішила стати громадянкою РФ. Річ у тому, що шашистка здобула неймовірні успіхи під прапором України (4 перемоги на ЧС та 2 успіхи на чемпіонатах Європи), проте подяки від держави (обіцяну квартиру) вона так і не побачила. Крім того, після початку війни на Донбасі будинок її батьків потрапив під обстріл і був частково зруйнований, що змусило всю родину переїхати до родичів у РФ.

"Я так і не отримала обіцяну мені квартиру, яку виділило житлове управління за спортивні результати (чотириразова чемпіонка світу) за клопотанням міністерства спорту та Верховної ради. Мені просто не було де жити в Києві. А тут у 2014 році сталася війна, місто в якому живуть мої батьки на Донбасі, було частково зруйноване, як і наш будинок, який також постраждав. Під час обстрілу з літака снаряд убив нашу собаку, що було особливо прикро. Провівши кілька днів у підвалі, батьки вирішили залишити будинок та поїхали до родичів у Краснодарський край. Так 2015 року я опинилася в Росії", — розповіла шашистка.

Перебуваючи в Росії, українка не могла брати участь у міжнародних турнірах через складність в оформленні документів. У результаті вона оформила російський паспорт заради "проїзного документа", щоб грати на міжнародному рівні.

"Кілька разів пробувала отримати візу для виїзду за кордон з українським паспортом, і щоразу отримувала відмову, чи то посольство Франції, чи Іспанії, пізніше на вході до посольства мені сказали, що за весь час конфлікту між країнами жодній людині з українським паспортом візу не дали. Постало питання вирішення простих адміністративних моментів, і у 2016 році у мене з'явився російський паспорт. Міжнародні поїздки лежать в основі професійної спортивної діяльності, це питання неможливо оминути й в такому випадку паспорт слід розглядати як проїзний документ", — заявила Дар’я.

Ткаченко повідомила, що так і не зіграла у великих турнірах за Росію. Проте її критикують за те, що вона виступила під нейтральним статусом на ЧС у Таллінні. У вересні 2021 року Дар’я офіційно залишила Федерацію шашок Росії. Наразі спортсменка хоче знову виступати за Україну. На міжнародному турнірі Polish Open Ткаченко грала під українським прапором, а ось на ЧС, який також проходив у Польщі, у неї стався конфлікт. У Федерації шашок України не хотіли, щоби спортсменка з російським паспортом представляла нашу країну, тому Дар’я грала під прапором Всесвітньої федерації шашок (FMJD). Позбутися паспорта РФ Ткаченко не може, бо використовує його для поїздки до батьків, які повернулися на окуповані території.

"Позбутися паспорту зараз не дуже вдалий момент, завдяки йому я можу відвідувати своїх батьків на Донеччині. Міністр по окупованим територіям Ірина Верещук говорить про те, що такі паспорти не є проблемою. В Україні їх просто не враховують", — додала Ткаченко.

Тренер шашистки Петро Кравець закликав повернути Дар’ю до штату збірної України з 1 січня 2022 року, а також подарувати їй обіцяну 15 років тому квартиру.

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