Сборную России сняли с самолета за пьянство, курение и маски (видео)

Представители РФ отметились в Канаде.

Всю молодежную сборную России по хоккею, которая возвращалась с досрочно остановленного чемпионата мира, 31 декабря сняли с рейса в аэропорту Калгари.

Об этом рассказала журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн на своей страничке в Twitter.

Журналистка, которая стала очевидицей событий, отметила, что некоторых пассажиров самолета начали снимать с рейса. По ее словам, хоккеистам сборной России запретили полет из-за ненадлежащего поведения — пьянство, курение и отсутствие масок. Мари отметила, что не все россияне вели себя недостойно, но от действий коллег пострадала вся команда.

"Российские игроки не полетят на этом самолете. Некоторые из причин — пьянство, курение и отказ надеть маску. В Канаде не носить маску – преступление. Я бы отметила, что не все российские хоккеисты вели себя так плохо, но всех их сняли с рейса", – написала Мари, которая также прикрепила фото.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором представитель молодежной сборной РФ в новогоднем настроении едет в аэропорту Калгари.

Добавим, что с рейса сняли также и чешских хоккеистов. Однако те связывают это с тем, что их цвета толстовок очень похожи на российские, а потому их просто перепутали с россиянами.

Цвета толстовок сборной России и Чехии очень похожи

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны в комментарии для isport.blesk.cz поведал, что его подопечные вели себя достойно и пострадали только из-за действий россиян. Отакар также заявил, что один из представителей РФ курил, когда шел через рукав посадки в самолет. Ошибку с чехами признали, перед ними извинились, и Air Canada за свой счет организовала им отель и рейс во Франкфурт (1 января). Примечательно, что чехи вновь полетят в один день с россиянами, но в разных самолетах.

К слову, на скандальном рейсе находилась и сборная Финляндии, которая благополучно приземлилась в Германии.

В Федерации хоккея России сообщили, что основная причина снятия команды с рейса — неправильно надетые маски, идет внутреннее разбирательство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей в одной команде.