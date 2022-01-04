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Играл с Роналду в "Реале", а теперь стал рыбаком: как сложилась жизнь звезды футбола после окончания карьеры (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Фабиу Коэнтрау играл с Криштиану Роналду Новость обновлена 04 января 2022, 11:56
Фабиу Коэнтрау играл с Криштиану Роналду

Футболист воплотил свою детскую мечту в жизнь.

Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау, выступавший на позиции левого защитника, сейчас занимается рыбным промыслом.

О своей работе Коэнтрау рассказал во время интервью на YouTube-канале Empower Brands Channel.

33-летний Фабио всегда мечтал ходить в море, ведь вырос в семье рыбаков. После довольно раннего ухода на пенсию футболист создал собственный рыболовецкий флот. Более того, звезда футбола не отказывается от тяжелой работы и порой выходит в море на полную смену.

"Жизнь в море — это не позор, как многие думают. Это такая же работа, как и любая другая. Более того, море красивое и оно нам нужно", — приводит слова португальца dailymail.

Фабиу наибольшую известность приобрел, выступая за "Реал". Вместе с "Королевским клубом" португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов и Ла Лигу. К слову, Коэнтрау является другом Криштиану Роналду, который в свои 36 лет до сих пор блистает на футбольной карте мира.

Добавим, что Коэнтрау на тренировке "Реала" забил один из самых красивых голов в истории игры.

Ранее "Телеграф" сообщал о судьбе бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Романа Максимюка, который сейчас работает грузчиком в супермаркете.

Теги:
#Футбол #Сборная Португалии #Криштиану Роналду #ФК Реал #Фабио Коэнтрао
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