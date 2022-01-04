Играл с Роналду в "Реале", а теперь стал рыбаком: как сложилась жизнь звезды футбола после окончания карьеры (видео)
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Футболист воплотил свою детскую мечту в жизнь.
Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау, выступавший на позиции левого защитника, сейчас занимается рыбным промыслом.
О своей работе Коэнтрау рассказал во время интервью на YouTube-канале Empower Brands Channel.
33-летний Фабио всегда мечтал ходить в море, ведь вырос в семье рыбаков. После довольно раннего ухода на пенсию футболист создал собственный рыболовецкий флот. Более того, звезда футбола не отказывается от тяжелой работы и порой выходит в море на полную смену.
"Жизнь в море — это не позор, как многие думают. Это такая же работа, как и любая другая. Более того, море красивое и оно нам нужно", — приводит слова португальца dailymail.
Фабиу наибольшую известность приобрел, выступая за "Реал". Вместе с "Королевским клубом" португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов и Ла Лигу. К слову, Коэнтрау является другом Криштиану Роналду, который в свои 36 лет до сих пор блистает на футбольной карте мира.
Добавим, что Коэнтрау на тренировке "Реала" забил один из самых красивых голов в истории игры.
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