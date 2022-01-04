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Грав з Роналду в "Реалі", а тепер став рибалкою: як склалося життя зірки футболу після закінчення кар’єри (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Фабіу Коентрау грав з Кріштіану Роналду Новина оновлена 04 січня 2022, 11:56
Фабіу Коентрау грав з Кріштіану Роналду

Футболіст втілив свою дитячу мрію у життя.

Колишній гравець мадридського "Реала" та збірної Португалії Фабіу Коентрау, який виступав на позиції лівого захисника, зараз займається рибним промислом.

Про свою роботу Коентрау розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі Empower Brands Channel.

33-річний Фабіо завжди мріяв ходити в море, адже виріс у родині рибалок. Після досить раннього виходу на пенсію футболіст створив власний риболовецький флот. Ба більше, зірка футболу не відмовляється від важкої роботи та часом виходить у море на повну зміну.

"Життя в морі — це не ганьба, як багато хто думає. Це така ж робота, як і будь-яка інша. До того ж море красиве і воно нам потрібне", — цитує португальця dailymail.

Фабіу найбільшої популярності набув, виступаючи за "Реал". Разом із "Королівським клубом" португалець двічі вигравав Лігу чемпіонів та Ла Лігу. До слова, Коентрау є другом Кріштіану Роналду, який у свої 36 років досі сяє на футбольній карті світу.

Додамо, що Коентрау на тренуванні "Реала" забив один із найкрасивіших голів в історії гри.

Раніше "Телеграф" повідомляв про долю колишнього гравця "Динамо" та збірної України Романа Максимюка, який зараз працює вантажником у супермаркеті.

Теги:
#Футбол #Збірна Португалії #Кріштіану Роналду #ФК Реал #Фабіо Коентрао
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