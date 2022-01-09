Российский футболист стал "посмешищем" года в Италии

Форвард получил аналог "Золотой малины".

Нападающий "Фиорентины" россиянин Александр Кокорин выиграл антинаграду "Золотая урна" по итогам своих выступлений в Серии А.

Об этом сообщает calciobidoni.

Бывший игрок сборной России получил "Золотую урну" в номинации "посмешище". Сообщается, что россиянин с большим отрывом опередил хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо и игрока "Салернитаны" Симу. Кокорин набрал 53,21% голосов. Всего на "награду" претендовали 48 футболистов.

"Из 48 номинированных футболистов особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Форвард, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование", — гласит сообщение от учредителей "награды".

Напомним, "Фиорентина" неожиданно подписала контракт с Кокориным в январе 2021 года, выплатив московскому "Спартаку" компенсацию в 4,50 млн евро. В сезоне 2021/22 30-летний Александр сыграл в 5 матчах за команду во всех турнирах и голевыми действиями не отличался.

Отметим, Кокорин также знаменит тем, что провел в российской тюрьме около года в деле о нападении.

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