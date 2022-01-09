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Російський футболіст став "посміховиськом" року в Італії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Кокорін Новина оновлена 09 січня 2022, 11:10
Олександр Кокорін

Форвард отримав аналог "Золотої малини".

Нападник "Фіорентини" росіянин Олександр Кокорін виграв антинагороду "Золота урна" за підсумками своїх виступів у Серії А.

Про це повідомляє calciobidoni.

Колишній гравець збірної Росії отримав "Золоту урну" у номінації "Посміховисько". Повідомляється, що росіянин з великим відривом випередив хавбека "Ювентуса" Адріана Рабйо та гравця "Салернітани" Сіму. Кокорін набрав 53,21% голосів. Загалом на "нагороду" претендували 48 футболістів.

"З 48 номінованих футболістів особливої уваги відзначений Кокорін з "Фіорентини". Форвард, якого багато хто вважає провалом. Російський нападник, якого вічно називають талановитим, так і не розкрився, подарувавши вболівальникам "Фіорентини" лише розчарування", — розповіли про росіянина засновники "нагороди".

Нагадаємо, "Фіорентина" несподівано підписала контракт з Кокоріним у січні 2021 року, виплативши московському "Спартаку" компенсацію в 4,50 млн євро. У сезоні 2021/22 30-річний Олександр зіграв у 5 матчах за команду у всіх турнірах та гольовими діями не відмічався.

Зазначимо, Кокорін також відомий тим, що провів у російській в’язниці близько року у справі про напад.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз російської біатлоністки на Кубку світу в Німеччині.

Теги:
#Футбол #Серія А #ФК Фіорентина #Олександр Кокорін
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