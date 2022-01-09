"Нет предела человеческой мерзости": комментатор вспомнил, как в России отнеслись к памяти Лобановского

Странное поведение "динамовца".

На днях в Киеве почтили память великого украинского тренера Валерия Лобановского. По этому поводу известный российский комментатор Алексей Андронов вспомнил неоднозначную историю.

Алексей написал на своем telegram-канале, как в РФ отказались почтить память легенды футбола.

"Знаете, что такое "нет предела человеческой мерзости"? Это когда в День Памяти Лобановского Бышовец запрещает в Химках минуту молчания со словами "А какое он имеет отношение к российскому футболу?" А через несколько часов финал Лиги Чемпионов начинается с минуты молчания…" — написал Андронов.

Анатолий Бышовец — знаменитый советский футболист, а также российский тренер. Всю свою игровую карьеру он провел в "Динамо" и даже пересекся в Киеве с футболистом Лобановским, однако вместе они так и не сыграли. В 2002 году, когда умер Валерий Васильевич, Анатолий занимал должность вице-президента в "Химках".

Минута молчания по Лобановскому прошла перед финалом Лиги чемпионов "Реал" — "Байер" (2:1).

6 января в день рождения "Полковника" болельщики почтили память легенды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" предложили хорошие деньги за нападающего из запаса.