"Нет предела человеческой мерзости": комментатор вспомнил, как в России отнеслись к памяти Лобановского
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Странное поведение "динамовца".
На днях в Киеве почтили память великого украинского тренера Валерия Лобановского. По этому поводу известный российский комментатор Алексей Андронов вспомнил неоднозначную историю.
Алексей написал на своем telegram-канале, как в РФ отказались почтить память легенды футбола.
"Знаете, что такое "нет предела человеческой мерзости"? Это когда в День Памяти Лобановского Бышовец запрещает в Химках минуту молчания со словами "А какое он имеет отношение к российскому футболу?" А через несколько часов финал Лиги Чемпионов начинается с минуты молчания…" — написал Андронов.
Анатолий Бышовец — знаменитый советский футболист, а также российский тренер. Всю свою игровую карьеру он провел в "Динамо" и даже пересекся в Киеве с футболистом Лобановским, однако вместе они так и не сыграли. В 2002 году, когда умер Валерий Васильевич, Анатолий занимал должность вице-президента в "Химках".
Минута молчания по Лобановскому прошла перед финалом Лиги чемпионов "Реал" — "Байер" (2:1).
6 января в день рождения "Полковника" болельщики почтили память легенды.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" предложили хорошие деньги за нападающего из запаса.
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