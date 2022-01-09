"Немає межі людської гидоти": коментатор згадав, як у Росії поставилися до пам’яті Лобановського

Дивна поведінка "динамівця".

Днями у Києві вшанували пам’ять великого українського тренера Валерія Лобановського. З цього приводу відомий російський коментатор Олексій Андронов згадав неоднозначну історію.

Олексій написав на своєму telegram-каналі, як у РФ відмовилися вшанувати пам’ять легенди футболу.

"Знаєте, що таке "немає межі людської гидоти"? Це коли в День Пам’яті Лобановського Бишовець забороняє в Хімках хвилину мовчання зі словами "А яке він має відношення до російського футболу?" А за кілька годин фінал Ліги Чемпіонів починається з хвилини мовчання…" — Написав Андронов.

Анатолій Бишовець – знаменитий радянський футболіст, а також російський тренер. Усю свою ігрову кар’єру він провів у "Динамо" і навіть перетнувся у Києві з футболістом Лобановським, проте разом вони так і не зіграли. 2002 року, коли помер Валерій Васильович, Анатолій обіймав посаду віце-президента в "Хімках".

Хвилина мовчання по Лобановському пройшла перед фіналом Ліги чемпіонів "Реал" — "Байєр" (2:1).

6 січня у день народження "Полковника" вболівальники вшанували пам’ять легенди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" запропонували хороші гроші за нападника із запасу.