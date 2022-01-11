Укр

Футболист сборной погиб в ужасной аварии (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ахмет Чалык Новость обновлена 11 января 2022, 12:57
Ахмет Чалык

Трагедия произошла в Турции.

Во вторник, 11 января, в результате ДТП погиб футболист "Коньяспора" Ахмет Чалык.

Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации (ТФФ).

Ахмет, машина которого вылетела с трассы, погиб в результате полученных травм. Футболисту было всего 27 лет.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист "Коньяспора", который также играл в нашей национальной сборной, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара – Нигде", – гласит сообщение от пресс-службы ТФФ.

Чалык в последнее время выступал в "Коньяспоре", за который играет украинец Артем Кравец. Кроме того, Ахмет успел поиграть за "Генчлербирлиги" и "Галатасарай". На счету Чалыка, выступавшего на позиции центрального защитника, 8 матчей за национальную сборную. Он даже представлял страну на Евро-2016. Центрбек также забил 1 гол за команду Турции. В сезоне 2021/22 Чалык принял участие в 18 матчах за "Коньяспор".

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист сборной Мали потерял сознание во время игры. Как оказалось, игрок перенес сердечный приступ.

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#Футбол #Сборная Турции
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