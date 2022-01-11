Футболіст збірної загинув у жахливій аварії (відео)

Трагедія сталася у Туреччині.

У вівторок, 11 січня, внаслідок ДТП загинув футболіст "Коньяспора" Ахмет Чалик.

Про це повідомляє офіційний сайт Турецької футбольної федерації (ТФФ).

Ахмет, машина якого вилетіла з траси, загинув через отримані травми. Футболісту було лише 27 років.

"Ми з глибоким сумом дізналися, що Ахмет Чалик, футболіст "Коньяспора", який також грав у нашій національній збірній, помер у результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі Анкара – Ніде", – повідомила прес-служба ТФФ.

Чалик останнім часом виступав у "Коньяспорі", за який грає українець Артем Кравець. Крім того, Ахмет встиг пограти за "Генчлербірліги" та "Галатасарай". На рахунку Чалика, котрий виступав на позиції центрального захисника, 8 матчів за національну збірну. Він навіть виступав за країну на Євро-2016. Центрбек забив 1 гол за команду Туреччини. У сезоні-2021/22 Чалик взяв участь у 18 матчах за "Коньяспор".

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