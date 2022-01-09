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Футболіст збірної знепритомнів і почав битися в конвульсіях під час матчу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Усман Кулібалі Новина оновлена 09 січня 2022, 11:56
Усман Кулібалі

Страшний момент потрапив на відео.

Центральний захисник збірної Малі та "Аль-Вакра" Усман Кулібалі знепритомнів під час гостьового матчу чемпіонату Катару проти "Аль-Раяну".

Про це повідомляє Qatar Living.

Наприкінці першого тайму 32-річний Кулібалі впав на газон. Режисер трансляції не відразу зрозумів, що Усман знепритомнів, і в ефір потрапили моторошні кадри з конвульсіями футболіста. На поле оперативно виїхала бригада медиків, яка надала гравцеві першу допомогу. Потім футболіста доправили до лікарні.

Команди пішли на перерву, а матч було зупинено. Рахунок на момент зупинки поєдинку був 1:0 на користь "Аль-Раяну".

На сторінці Кулібалі в Instagram з’явився пост, в якому дружина гравця розповіла про стан здоров’я чоловіка. Вона зазначила, що стан Усмана стабільний, а причиною того, що сталося, став серцевий напад.

Кулібалі є гравцем збірної Малі, за яку він зіграв 26 матчів. Він відомий по своїм виступам за "Генгам", "Брест" та "Панатінаїкос". У поточній клубній кампанії Усман провів 16 матчів, у яких відзначився одним голом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Омані прямо перед грою національної першості помер футболіст.

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#Футбол #Катар
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