Укр

Лукашенко расправился с недовольными ним спортсменами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Долидович с дочерьми Ольгой и Дарьей Новость обновлена 11 января 2022, 16:52
Сергей Долидович с дочерьми Ольгой и Дарьей

Лыжницы в шоке от случившегося.

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович были выброшены из национальной сборной по решению федерации.

Об этом сообщает reuters.

Спортсменки связывают данное решение национальной федерации с политикой. Сообщается, что из-за отсутствия соответствующей лицензии лыжницы потеряли возможность отобраться на Олимпийские игры в Пекине, ведь не могли выступать на международном уровне на квалификационных соревнованиях.

Светлана и Дарья считают, что решение об их исключении из сборной было принято главой федерации Александром Дороховичем. Андриюк заявила, что чиновники обвинили ее в поддержке оппозиции, а теперь она размышляет о переезде в Польшу. Долидович отметила, что ее могли отстранить из-за активной позиции отца — Сергея, который открыто выступил против Александра Лукашенко.

"Спортивные чиновники буквально обвинили меня в поддержке оппозиции", – отметила Андриюк.

"Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать мое отстранение", – заявила Долидович.

Отметим, белорусский лыжник Сергей Долидович принимал участие на 7 Олимпийских играх. Спортсмен открыто выступил против Лукашенко, а за это его и его группу лишили государственного финансирования. Долидович в интервью currenttime связал преследования на родине из-за его политических взглядов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусскую команду не допустили до ралли-марафона "Дакар-2022".

Теги:
#Беларусь #Александр Лукашенко #Лыжные гонки
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