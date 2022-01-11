Лукашенко розправився з незадоволеними ним спортсменами

Лижниці шоковані тим, що трапилося.

Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович були викинуті із національної збірної рішенням федерації.

Про це повідомляє reuters.

Спортсменки пов’язують цей "вирок" національної федерації з політикою. Повідомляється, що через відсутність відповідної ліцензії лижниці втратили можливість відібратися на Олімпійські ігри у Пекіні, адже не могли виступати на міжнародному рівні на кваліфікаційних змаганнях.

Світлана та Дар’я вважають, що рішення про їхнє виключення зі збірної було прийнято головою федерації Олександром Дороховичем. Андріюк заявила, що чиновники звинуватили її у підтримці опозиції, а тепер вона розмірковує про переїзд до Польщі. Долідович зазначила, що її могли усунути через активну позицію батька — Сергія, який відкрито виступив проти Олександра Лукашенка.

"Спортивні чиновники буквально звинуватили мене у підтримці опозиції", – наголосила Андріюк.

"Особисто я не зробила нічого, що могло б виправдати моє усунення", — заявила Долідович.

Зазначимо, білоруський лижник Сергій Долідович брав участь у 7 Олімпійських іграх. Спортсмен відкрито виступив проти Лукашенка, а за це його та його групу позбавили державного фінансування. Долідович в інтерв’ю currenttime пов’язав переслідування на батьківщині через його політичні погляди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруську команду не допустили до ралі-марафону "Дакар-2022".