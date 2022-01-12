Укр

В Португалии футболист забил гол на грани абсурда (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Марио Гонсалес забивает гол Новость обновлена 12 января 2022, 14:05
Марио Гонсалес забивает гол

Взятие ворот оказалось спасительным.

В минувший уик-энд "Брага" в рамках матча 17-го тура чемпионата Португалии принимала аутсайдера первенства "Фамаликан" (2:2). Хозяева сумели спастись в этой игре, забив нелепый гол на последней минуте встречи.

Соответсвующее видео опубликовано на страничке vsports_pt в Twitter.

При счете 1:2 в пользу гостей испанский форвард "Браги" Марио Гонсалес забил спасительный гол, однако без ошибки центральных защитников "Фамаликана" не обошлось. Центрбеки просто не знали, что делать с мячом, а испанец, доигравший эпизод до конца, "обокрал" соперников и забил важнейший мяч.

Видео гола Марио Гонсалеса в матче "Брага" — "Фамаликан":

Видеообзор матча "Брага" — "Фамаликан":

Добавим, что эта ничья оставила "Брагу" (32 очка) на 4-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Португалии. "Фамаликан" (12 очков) — предпоследний.

Напомним, в чемпионате Португалии за "Бенфику" (40 очков) выступает украинский форвард Роман Яремчук. "Орлы" идут на третьем месте в первенстве, в котором лидирует "Порту" (47 очков). Яремчук недавно подколол Виталия Миколенко после дебюта украинца в "Эвертоне".

Теги:
#Футбол #Португалия #Гол
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