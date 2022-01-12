У Португалії футболіст забив гол на межі абсурду (відео)
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Взяття воріт виявилося рятівним.
Минулого вікенду "Брага" в рамках матчу 17-го туру чемпіонату Португалії приймала аутсайдера першості "Фамалікан" (2:2). Господарі зуміли врятуватися у цій грі, забивши безглуздий гол на останній хвилині зустрічі.
Відповідне відео опубліковано на сторінці vsports_pt у Twitter.
За рахунком 1:2 на користь гостей іспанський форвард "Браги" Маріо Гонсалес забив рятівний гол, проте без помилок центральних захисників "Фамалікана" не обійшлося. Центрбеки просто не знали, що робити з м’ячем, а іспанець, який дограв епізод до кінця, "обікрав" суперників і забив важливий м’яч.
Відео голу Маріо Гонсалеса у матчі "Брага" — "Фамалікан":
Відеоогляд матчу "Брага" — "Фамалікан":
Додамо, що ця нічия залишила "Брагу" (32 очки) на 4-му місці у турнірній таблиці найвищого дивізіону чемпіонату Португалії. "Фамалікан" (12 очок) — передостанній.
Нагадаємо, у чемпіонаті Португалії за "Бенфіку" (40 очок) виступає український форвард Роман Яремчук. "Орли" йдуть на третьому місці у першості, в якій лідирує "Порту" (47 очок). Яремчук нещодавно підколов Віталія Миколенка після дебюту українця в "Евертоні".
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