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У Португалії футболіст забив гол на межі абсурду (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Маріо Гонсалес забиває гол Новина оновлена 12 січня 2022, 14:05
Маріо Гонсалес забиває гол

Взяття воріт виявилося рятівним.

Минулого вікенду "Брага" в рамках матчу 17-го туру чемпіонату Португалії приймала аутсайдера першості "Фамалікан" (2:2). Господарі зуміли врятуватися у цій грі, забивши безглуздий гол на останній хвилині зустрічі.

Відповідне відео опубліковано на сторінці vsports_pt у Twitter.

За рахунком 1:2 на користь гостей іспанський форвард "Браги" Маріо Гонсалес забив рятівний гол, проте без помилок центральних захисників "Фамалікана" не обійшлося. Центрбеки просто не знали, що робити з м’ячем, а іспанець, який дограв епізод до кінця, "обікрав" суперників і забив важливий м’яч.

Відео голу Маріо Гонсалеса у матчі "Брага" — "Фамалікан":

Відеоогляд матчу "Брага" — "Фамалікан":

Додамо, що ця нічия залишила "Брагу" (32 очки) на 4-му місці у турнірній таблиці найвищого дивізіону чемпіонату Португалії. "Фамалікан" (12 очок) — передостанній.

Нагадаємо, у чемпіонаті Португалії за "Бенфіку" (40 очок) виступає український форвард Роман Яремчук. "Орли" йдуть на третьому місці у першості, в якій лідирує "Порту" (47 очок). Яремчук нещодавно підколов Віталія Миколенка після дебюту українця в "Евертоні".

Теги:
#Футбол #Португалія #Гол
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