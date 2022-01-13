"Иногда кажется, что футбол придумал дьявол": "Интер" на 121-й минуте вырвал трофей у "Ювентуса" (видео)

Суперкубок Италии подарил массу эмоций.

В среду, 12 января, "Интер" и "Ювентус" разыграли первый национальный трофей в 2022 году. Встреча состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась минимальной победой "Нерадзурри" со счетом 2:1. Победный гол был забит на 121-й минуте, что расстроило главного тренера "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри.

Цитирует наставника football-italia.

Аллегри, комментируя итог встречи, заявил, что "футбол придумал дьявол". Так тренер отреагировал на гол форварда "Интера" Алексиса Санчеса в компенсированное ко второму экстра-тайму время. В первом тайме команды обменялись голами — забивали Лаутаро Мартинес и Уэстон Маккенни.

"К сожалению, иногда кажется, что футбол придумал дьявол. Мы допустили наивную ошибку за пять секунд до конца, но играли против сильнейшей команды Италии на данный момент и создали несколько моментов. Поражение за пять секунд до конца причиняет боль, но мы должны использовать этот гнев для Серии А, Кубка Италии и Лиги чемпионов", — заявил Аллегри.

Видео победного гола Алексиса Санчеса:

Видеоообзор матча "Интер" — "Ювентус":

"Телеграф" напоминает, что 12 января "Реал" и "Барселона" сыграли в Суперкубке Испании. У нас на сайте доступен видеообзор этой встречи.