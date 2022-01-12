"Реал" и "Барселона" устроили "качели" в Суперкубке Испании (видео)

Первое "Эль-Класико" 2022 года порадовало количеством голов.

В среду, 12 января, "Барселона" и "Реал" провели полуфинальный матч в Суперкубке Испании-2021/22. Встреча состоялась в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда и завершилась со счетом 2:2 в основное время, а в экстра-тайме "Сливочные" вырвали победу — 2:3.

В первом тайме команды обменялись голами. За "Реал" отметился Винисиус Жуниор, реализовавший выход один на один. А за "Барселону" забил Люк де Йонг, который оформил курьезный гол под занавес первой половины. Во втором тайме команды вновь обменялись голами — забивали Карим Бензема и Ансу Фати. В первом экстра-тайме игрок "Реала" Федерико Вальверде забил победный гол. Таким образом, в финал Суперкубка пробился именно мадридский клуб.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, второй полуфинал Суперкубка Испании "Атлетико" — "Атлетик" состоится в четверг, 13 января. Финал запланирован на 16-е января.

"Телеграф" напоминает, что недавно свой первый матч в сезоне провел украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который помог "Сливочным" пробиться в следующую стадию Кубка Короля. Мадридский клуб на выезде разобрался с "Алькояно" (1:3). Карло Анчелотти оценил игру украинца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" провернула первый громкий трансфер в зимнее окно.

Первое "Эль-Класико" сезона состоялось в 2021 году. Тогда гостевую победу отпраздновал "Реал" (1:2).