Укр

"Можно и лучше": Анчелотти оценил первый матч Лунина в сезоне (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
194
Андрей Лунин и Карло Анчелотти Новость обновлена 06 января 2022, 11:18
Андрей Лунин и Карло Анчелотти

Украинец впервые вышел в старте в текущей кампании.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина, который помог "Сливочным" пройти в 1/8 финала Кубка Испании в гостевом матче с "Алькояно" (1:3).

Соответствующее интервью появилось на сайте marca.

62-летний Анчелотти отметил хорошую игру Лунина на линии, однако раскритиковал игру вратаря ногами. Итальянец понимает, что для улучшения навыков Андрею необходима игровая практика. Специалист также заявил, что ни Лунин, ни Тибо Куртуа (первый номер в "Реале") не гарантируют себе место в составе в Кубке или матче Примеры соответственно.

"Лунин очень хорошо сыграл на линии. Да, порой он допускал ошибки при игре ногами. Но мне нравится вратарь, который уверенно действует на линии. А в игре ногами он может улучшить свои навыки. Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. И это нормально", — заявил тренер.

Добавим, что матч с "Алькояно" стал первым для Лунина в сезоне 2021/22 и вторым в футболке "Реала" на официальном уровне.

Видеообзор матча "Алькояно" — "Реал":

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин может покинуть "Реал" и оказаться в АПЛ.

Теги:
#ФК Реал #Карло Анчелотти #Кубок Испании #Андрей Лунин #ФК Алькояно
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
Политика
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шевченко находится в Нур-Султане (Астане)
"Навести порядок": бывший "слуга народа" Шевченко уехал в Казахстан и поддержал ввод войск РФ (видео)
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Авария произошла около 18:00
Кони погибли, люди в больнице: на Ровенщине восемь человек пострадали в ДТП (фото)
Дата публикации
Категория
"Миссис Крым 2021" - Анна Малоземова
"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн)