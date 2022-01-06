"Можно и лучше": Анчелотти оценил первый матч Лунина в сезоне (видео)

Украинец впервые вышел в старте в текущей кампании.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина, который помог "Сливочным" пройти в 1/8 финала Кубка Испании в гостевом матче с "Алькояно" (1:3).

Соответствующее интервью появилось на сайте marca.

62-летний Анчелотти отметил хорошую игру Лунина на линии, однако раскритиковал игру вратаря ногами. Итальянец понимает, что для улучшения навыков Андрею необходима игровая практика. Специалист также заявил, что ни Лунин, ни Тибо Куртуа (первый номер в "Реале") не гарантируют себе место в составе в Кубке или матче Примеры соответственно.

"Лунин очень хорошо сыграл на линии. Да, порой он допускал ошибки при игре ногами. Но мне нравится вратарь, который уверенно действует на линии. А в игре ногами он может улучшить свои навыки. Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. И это нормально", — заявил тренер.

Добавим, что матч с "Алькояно" стал первым для Лунина в сезоне 2021/22 и вторым в футболке "Реала" на официальном уровне.

Видеообзор матча "Алькояно" — "Реал":

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин может покинуть "Реал" и оказаться в АПЛ.